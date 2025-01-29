Татарстан попал в топ-10 субъектов РФ по продажам электронных ОСАГО

Татарстан занял 6 место в рейтинге субъектов России по продажам электронных полисов ОСАГО в 2024 году. Так, в республике за тот период оформили 862 тыс. е-ОСАГО. Это 2,9% от общего количество купленных «автостраховых документов» в стране, пишет ПРАЙМ.

В топ-5 по продажам е-ОСАГО попали Москва (3 млн полисов, 9,9%); Московская область (1,7 млн, 5,6%); Краснодарский край (1,3 млн, 4,4%); Санкт-Петербург (1 млн, 3,5%) и Свердловская область (992 тыс. е-ОСАГО, 3,3%).

В «десятку», помимо РТ, вошли Челябинская область (838 тыс., 2,8%); Ростовская область (756 тыс., 2,5%); Самарская область (719 тыс., 2,4%) и Башкирия (689 тыс., 2,3%).

Всего в России, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за 2024 год купили 29,9 млн е-ОСАГО (+16,1% относительно 2023-го). Сейчас доля таких полисов составляет 67% от всех проданных ОСАГО.

Причина популярности е-ОСАГО, по словам президента РСА Евгения Уфимцева, кроется в простоте и удобстве оформления страховки. На рост спроса повлияло и то, что с 1 января 2025 года для автовладельцев стало полностью доступно электронное урегулирование убытков по ОСАГО, отметил спикер.