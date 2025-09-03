Татарстан попал в топ-10 субъектов РФ, где проживает больше всего пенсионеров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане проживает 1,09 млн пенсионеров. По количеству людей пенсионного возраста республика заняла 8-е место в рейтинге субъектов России. Такие данные следуют из статистики Социального фонда РФ.

Больше всего пенсионеров в России живет в Москве (больше 3 млн), Московской области (чуть более 1,9 млн) и Краснодарском крае (1,58 млн). Также в топ-5 субъектов по этому показателю попали Санкт-Петербург (1,44 млн) и Свердловская область (1,25 млн).

На шестом месте данного рейтинга расположилась Ростовская область и Республика Башкортостан (чуть больше 1,1 млн и там и там).

На девятом месте – Тюменская область (1,03 млн), а замыкает топ-10 Челябинская область (982,8 тыс.).

Меньше всего получателей пенсии в городе Байконуре (5,2 тыс.), Ненецком автономном округе (13,7 тыс.) и Чукотском автономном округе (14,8 тыс.).