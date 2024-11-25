Татарстан попал в топ-10 регионов, жители которых чаще всего покупали жилье в Москве

Татарстан занял 6 место в рейтинге регионов, жители которых чаще всего покупали жилье в Москве. Точное количество приобретенной татарстанцами недвижимости не уточняется, но в общей сложности, согласно статистике столичного управления Росреестра, от всех жителей из других городов поступило 48,97 тыс. заявлений по экстерриториальному принципу с начала года. Это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (50,88 тыс.), пишет РБК.

Чаще всего столичную недвижимость приобретали жители Московской области. Далее по объему поступивших заявлений идут Санкт-Петербург, Нижегородская область, Краснодарский край, Саратовская, Ростовская, Волгоградская, Тульская и Самарская области.

Как отметил руководитель московского управления Росреестра Игорь Майданов, Московская область традиционно занимает первое место в рейтинге по экстерриториальной регистрации москвичами.

Напомним, что экстерриториальным принципом называют способ подачи и получения документов для проведения учетно-регистрационных действий вне зависимости от месторасположения объекта недвижимости на территории России.