Татарстан попал в топ-10 регионов, жители которых чаще покупали недвижимость в Москве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов, жители которых чаще покупали недвижимость в Москве в январе-октябре 2025 года.

«Чаще всего московскую недвижимость оформляли жители Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также приобретали жилье жители Воронежской области, Республики Татарстан, Ярославской, Тульской, Ростовской областей, а также Республики Башкортостан и Саратовской области», – говорится в сообщении Росреестра по Москве.

При этом, в сравнении с 2024 годом, в рейтинг попали Воронежская и Ярославская области, а также Башкортостан, но Нижегородская, Волгоградская и Самарская области, наоборот, выбыли из рейтинга.

В общей сложности с января текущего года в Москву из других регионов РФ поступило 28 990 заявлений на регистрацию прав собственности и кадастровый учет столичной недвижимости. Это на 40,8% меньше, чем за январь-октябрь 2024-го (48 974).

фото: Росреестр по Москве