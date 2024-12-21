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Татарстан попал в топ-10 регионов с наибольшим количеством автодилеров
Татарстан занял третье место среди российских регионов по количеству автомобильных дилеров. По состоянию на октябрь 2024 года в республике насчитывается 179 таких центров или 4,4% от общего количества по стране, следует из статистики «Автостата».
Первое место в этом топе заняла Москва (с учетом Московской области), где насчитывается 724 официальных дилера или 17,9% от общего количества. На втором месте топа - Санкт-Петербурге и Ленобласть (312 дилеров, 7,7%).
На четвертом месте - Краснодарский край (149 дилеров, 3,7%), а на пятом - Тюменская область с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (147 дилеров, 3,6%).
На 6-10 местах рейтинга расположились Самарская область (144 дилера), Челябинская область (129), Свердловская область (125), Башкортостан (115) и Ростовская область (106).
Интересно, что на упомянутые 10 регионов приходится 52,7% от общего количества открытых дилеров по стране. В целом же в России есть 4 040 официальных дилеров по продаже и обслуживанию «легковушек» (без учета сервисных партнеров).
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