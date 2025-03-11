Татарстан попал в топ-10 регионов РФ по количеству установленных самозапретов на кредиты

Татарстан занял 8 место в рейтинге российских регионов по количеству установленных самозапретов на кредиты. В республике такое ограничение установили 131,7 тыс. жителей, сообщает Объединенное кредитное Бюро (ОКБ).

Лидером по этому показателю стала Москва (555,7 тыс. самозапретов). Следом идут Московская область (365,1 тыс.), Санкт-Петербург (254,5 тыс.), Башкортостан (170,2 тыс.), Свердловская (156 тыс.) и Ростовская области (142,4 тыс.), Краснодарский край (142,3 тыс.). Девятое и десятое места топа заняли Челябинская (126,9 тыс.) и Нижегородская (11,9 тыс.) области.

В целом по России по состоянию на 10 марта включительно самозапрет на кредиты установили 5,05 млн граждан. Как отметили в ОКБ, подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 4,76 млн заявок (91%).