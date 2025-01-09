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Татарстан попал в топ-10 регионов для санаторного отдыха
Татарстан занял 5 место в рейтинге регионов для санаторного отдыха. По словам аналитиков, в республике особенно отметили развитую культуру и историю, а также наличие большого выборы профильных санаториев, что позволяет рассматривать регион, как место отдыха различных групп населения. Сам топ был опубликован на портале «Санатории России».
Первое место в этом рейтинге досталось Ставропольскому краю. Эксперты подчеркнули, что известные минеральные источники санаториев Кавказских минеральных вод, а также разнообразие природных ландшафтов и климат очень привлекают в регион людей, ищущих лечение и восстановление.
На втором месте – Краснодарский край, где эксперты обратили внимание на сочетание гор и моря, развитую инфраструктуру, а также благоприятный климат.
Замкнул топ-3 Алтайский край. Там аналитики оценили экотуризм и в целом уникальную природу.
В «десятку лучших», помимо Татарстана, также попали Московская и Тюменская области, Республика Крым, Самарская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.
Причем эксперты прогнозируют, что в 2025 году спрос на санаторный отдых в России будет расти. Такой вывод аналитики сделали на основе анализа дат бронирования.
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