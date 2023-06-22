Татарстан вошел в число регионов России с наибольшим количеством автокредитов

В мае россиянам выдали 65,5 тыс. кредитов – это значительно больше, чем годом ранее. В число регионов-лидеров по этому показателю попал Татарстан – жители республики оформили 3,25 тыс. кредитов, передает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше, чем в Татарстане, автокредитов выдали в Москве (4,21 тыс.), Московской области (3,58 тыс.), Санкт-Петербурге (3,4 тыс.). Сразу за республикой следует Краснодарский край (2,94 тыс.).

Если сравнивать с прошлым годом, то число предоставленных автокредитов в мае выросло на 113,2%. Специалисты объясняют это радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года на фоне санкций.

Однако в то же время по сравнению с апрелем в мае автокредитование снизилось в большинстве регионов. В целом по стране падение составило 7,8%.

Напомним, в мае стало известно, что по данным НБКИ Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по выдаче потребительских кредитов. За месяц в апреле жители республики оформили 35 тыс. 121 кредит.