Татарстан попал в число регионов России с максимальным объемом реализации молока

Девять регионов России, включая Татарстан, достигли максимальных суточных объемов реализации молока — от 1,5 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. тонн достигнуты в Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Новосибирской, Свердловской, Белгородской, Ленинградской, Московской областях», — отметили в министерстве.

Всего на конец апреля суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями России составил 52,7 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,57 килограмма. Это на 1,07 килограмма больше, чем годом ранее.