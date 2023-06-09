Татарстан попал в число активных регионов проекта «Содействие занятости»

В Президентской академии составили рейтинг активности регионов по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Большой интерес к переобучению отмечается в Татарстане и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС.

«От жителей Поволжского региона поступило более 4 тыс. заявок на участие в проекте, на Кубани программы вуза выбрали около 3,5 тыс. человек. С февраля наибольшее количество заявок на обучение по бесплатным программам повышения квалификации и дополнительного профобразования поступило от жителей Москвы — 8 тыс. Почти 6 тыс. заявок — от жителей Подмосковья. Замыкает тройку самых активных регионов Санкт-Петербург — около 5,5 тыс.», — отметили в вузе.

Президентская академия, являясь оператором проекта «Содействие занятости», предлагает тысячу бесплатных образовательных программ. В этом году в Казанском филиале планируется обучить свыше 400 человек по 16 программам.

Среди направлений подготовки — сметное дело, основы информационной безопасности, экономическая безопасность, управление персоналом и кадровое дело, современные геодезические технологии в кадастровой деятельности, логистика, туризм и сервис, визажист, дизайн интерьера, косметолог-эстетист, гид-экскурсовод и другие. За два предыдущих года в Казанском филиале обучились около 1,3 тыс. слушателей, более 900 из них трудоустроились.

Принять участие в федеральном проекте «Содействие занятости» могут женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до семи лет, люди старше 50 лет, безработные, граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования, студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов, а также отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу, и граждане под риском увольнения.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.