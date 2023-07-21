Татарстан поможет жителям Лисичанска отремонтировать четыре школы

Республика Татарстан отремонтирует в Лисичанске четыре школы. Отмечается, что в одной из школ работы уже начались. Так, на объекте заменят систему отопления и инженерных сетей, отремонтируют кровлю и металлопластиковые конструкции, проведут внутренние работы, в том числе в столовой и актовом зале.

Фото: © «Татар-информ»

Всего в новом учебном году в Лисичанске сядут за парты 1697 учеников. Они будут обучаться в 7 образовательных учреждениях, которые расположены в разных частях города. Таким образом ученики смогут максимально быстро добираться до учебы.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, еще три образовательных учреждения в Лисичанске отремонтируют, используя материалы, предоставленные Республикой Татарстан.