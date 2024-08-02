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Экономика 2 августа 2024 15:04

Женщинам с детьми в Татарстане помогут открыть или развить свое дело

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Женщины в декрете или с несовершеннолетними детьми могут принять участие в федеральной программе «Мама-предприниматель». Об этом сообщает Минэкономики РТ.

19-23 августа в республике состоится интенсив, во время которого эксперты и менторы помогут участницам провести анализ действующего бизнеса или проверить «жизнеспособность» их идей. Также им расскажут, как создать эффективную команду, проанализировать конкурентную среду, как оценить целевую аудиторию, и осветят другие предпринимательские навыки и компетенции.

Завершится интенсив защитой проектов. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей.

Участие в программе бесплатное, необходима регистрация на сайте мамапредприниматель.рф. Заявки могут подать жительницы республики, которые либо хотят открыть свое дело, либо не более года ведут предпринимательскую деятельность.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», утвержденного указом Президента России Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #предпринимательство
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