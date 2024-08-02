Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Женщинам с детьми в Татарстане помогут открыть или развить свое дело
Женщины в декрете или с несовершеннолетними детьми могут принять участие в федеральной программе «Мама-предприниматель». Об этом сообщает Минэкономики РТ.
19-23 августа в республике состоится интенсив, во время которого эксперты и менторы помогут участницам провести анализ действующего бизнеса или проверить «жизнеспособность» их идей. Также им расскажут, как создать эффективную команду, проанализировать конкурентную среду, как оценить целевую аудиторию, и осветят другие предпринимательские навыки и компетенции.
Завершится интенсив защитой проектов. Победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей.
Участие в программе бесплатное, необходима регистрация на сайте мамапредприниматель.рф. Заявки могут подать жительницы республики, которые либо хотят открыть свое дело, либо не более года ведут предпринимательскую деятельность.
Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», утвержденного указом Президента России Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»