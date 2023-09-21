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Татарстан поможет запустить в Рубежном МФЦ и оснастит его необходимой оргтехникой
В ближайшее время в Рубежном начнет работу Многофункциональный центр. Помощь в переходе на оказание услуг населению по стандартам РФ городу оказывает Татарстан.
В данный момент подрядчик шефа-региона занимается восстановлением будущего офиса МФЦ. Как и в Лисичанске, к ремонтным работам привлечены также местные жители.
Кроме того Татарстан поможет оснастить МФЦ Рубежного нужной оргтехникой. Ремонтные работы в МФЦ города находятся на контроле представителя шефа-региона Евгения Варакина.
Напомним, о важности помощи по восстановлении мирной жизни в новых регионах России заявлял на встрече с российскими губернаторами Президент РФ Владимир Путин.
«Консолидация, сплочённость нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами», – отметил глава Государства.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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