Татарстан поможет запустить в Рубежном МФЦ и оснастит его необходимой оргтехникой

В ближайшее время в Рубежном начнет работу Многофункциональный центр. Помощь в переходе на оказание услуг населению по стандартам РФ городу оказывает Татарстан.

В данный момент подрядчик шефа-региона занимается восстановлением будущего офиса МФЦ. Как и в Лисичанске, к ремонтным работам привлечены также местные жители.

Кроме того Татарстан поможет оснастить МФЦ Рубежного нужной оргтехникой. Ремонтные работы в МФЦ города находятся на контроле представителя шефа-региона Евгения Варакина.

Напомним, о важности помощи по восстановлении мирной жизни в новых регионах России заявлял на встрече с российскими губернаторами Президент РФ Владимир Путин.

«Консолидация, сплочённость нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами», – отметил глава Государства.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.