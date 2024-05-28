Татарстан поможет Вятским Полянам в проведении Всероссийского сельского Сабантуя

Вятские Поляны в 2025 году станут местом проведения Всероссийского сельского Сабантуя. В подготовке праздника городу Кировской области поможет Татарстан. Об этом сообщил журналистам глава Вятских Полян Валерий Машкин.

«Мы сейчас ведем переговоры с Татарстаном. И республика нам будет помогать», – рассказал градоначальник.

Ожидается, по словам Машкина, что на Сабантуй приедет около 100 тыс. гостей. Для их размещения планируется задействовать гостиницы Кукмора и Вятских Полян.

«На площадке нашего аэропорта планируем развернуть городок для празднования Сабантуя. Самое главное, чтобы это была не разовая акция, чтобы туристический поток был постоянным», – подчеркнул глава города.

В Вятских Полянах проживает около 30 тыс. человек, из них 64% – это русские, 28% – татары, 5% – удмурты, 4% – марийцы.