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Татарстан поможет Вятским Полянам в проведении Всероссийского сельского Сабантуя
Вятские Поляны в 2025 году станут местом проведения Всероссийского сельского Сабантуя. В подготовке праздника городу Кировской области поможет Татарстан. Об этом сообщил журналистам глава Вятских Полян Валерий Машкин.
«Мы сейчас ведем переговоры с Татарстаном. И республика нам будет помогать», – рассказал градоначальник.
Ожидается, по словам Машкина, что на Сабантуй приедет около 100 тыс. гостей. Для их размещения планируется задействовать гостиницы Кукмора и Вятских Полян.
«На площадке нашего аэропорта планируем развернуть городок для празднования Сабантуя. Самое главное, чтобы это была не разовая акция, чтобы туристический поток был постоянным», – подчеркнул глава города.
В Вятских Полянах проживает около 30 тыс. человек, из них 64% – это русские, 28% – татары, 5% – удмурты, 4% – марийцы.
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