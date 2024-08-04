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ЛНР и Татарстан 4 августа 2024 19:08

Татарстан поможет восстановить местный бизнес в подшефном Лисичанске

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Татарстан окажет поддержку местному бизнесу в подшефном Лисичанске. Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин встретился с руководителем местного желатинового завода и выразил надежду на скорое восстановление предприятия.

Директор завода Иван Семенов рассказал о текущем состоянии дел на предприятии. Здесь, после атаки БПЛА, были повреждены окна и кровля корпусов завода. Учитывая масштаб повреждений, директор завода обратился к представителям Татарстана за помощью в получении строительных материалов, необходимых для проведения ремонтных работ.

Фото: © «Татар-информ»

По итогам встречи было принято решение по возможности предоставить имеющиеся в наличии материалы для аварийного ремонта поврежденных объектов.

Как отметил Фаниль Аглиуллин, без поддержки местного бизнеса город не сможет достичь полноценного развития. Помощь предприятиям позволит увеличить объемы производства и создать дополнительные рабочие места для местных жителей.

#ЛНР и Татарстан
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