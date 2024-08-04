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Татарстан поможет восстановить местный бизнес в подшефном Лисичанске
Татарстан окажет поддержку местному бизнесу в подшефном Лисичанске. Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин встретился с руководителем местного желатинового завода и выразил надежду на скорое восстановление предприятия.
Директор завода Иван Семенов рассказал о текущем состоянии дел на предприятии. Здесь, после атаки БПЛА, были повреждены окна и кровля корпусов завода. Учитывая масштаб повреждений, директор завода обратился к представителям Татарстана за помощью в получении строительных материалов, необходимых для проведения ремонтных работ.
По итогам встречи было принято решение по возможности предоставить имеющиеся в наличии материалы для аварийного ремонта поврежденных объектов.
Как отметил Фаниль Аглиуллин, без поддержки местного бизнеса город не сможет достичь полноценного развития. Помощь предприятиям позволит увеличить объемы производства и создать дополнительные рабочие места для местных жителей.
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