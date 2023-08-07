Татарстан поможет открыть в Лисичанске школу дзюдо и центр тестирования ГТО

В Лисичанске создадут школу дзюдо и центр тестирования «Готов к трудо и обороне». Об этих намерениях во время визита в Луганскую народную республику сообщила координатор партийного проекта «Детский спорт» и проекта «Спорт без границ Республики Татарстан» Ольга Павлова.

Фото: © «Татмедиа»

В сопровождении вице-премьера Татарстана Евгения Варакина заслуженный тренер РФ ознакомилась с тем, как развивается спорт в Лисичанске, побывала в спортзале, где юные лисичане занимаются боксом, а также посетила школу, где организовали баскетбольную секцию.

Фото: © «Татмедиа»

Она передала руководителю отдела спорта местной администрации спортивную форму, инвентарь и другую атрибутику.

Ольга Павлова подчеркнула, что шеф-регион поможет тренерам и учителям физкультуры освобожденного города пройти курсы повышения квалификации и перенять опыт татарстанских коллег.