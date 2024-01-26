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ЛНР и Татарстан 26 января 2024 15:33

Татарстан поможет обеспечить водой сотни частных домов Лисичанска

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Республика Татарстан восстанавливает подачу водоснабжения в центральную часть Лисичанска. Работы ведут специалисты АО «Казэнерго», прибывшие на смену аварийной бригаде из Зеленодольска.

Фото: © «Татар-информ»

Как сообщает инженерно-технический работник компании Николай Айдов, первоочередная задача, поставленная перед ним и его коллегами вице-премьером Татарстана Евгением Варакиным, провести монтаж запорной арматуры на водопроводе на одной из насосных станций лисичанского «Водоканала».

Как результат – появится возможность повысить давление в трубопроводе в сторону центральной части города и обеспечить водой сотни частных домовладений.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого

#Лисичанск
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