news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
ЛНР и Татарстан 29 февраля 2024 12:41

Татарстан поможет Лисичанску провести общегородской субботник

Скопировать ссылку

Татарстан снабдил жилищно-коммунальное хозяйство Лисичанска инвентарем и оборудованием необходимым для благоустройства территорий. Гуманитарные конвои доставили в город лопаты, метлы, грабли, бензопилы, спецодежду и пр. Это позволило сотрудникам местных ЖЭКов приступить к уборке внутридворовых территорий.

Фото: © «Татар-информ»

В преддверии весны мини-субботники проводятся во всех микрорайонах Лисичанска – коммунальщики убирают опавшие листья, сухостой и накопившийся за зиму мусор.

Как только установится сухая и теплая погода, местные власти планируют объявить общегородскую акцию на примере санитарно-экологического двухмесячника, который ежегодно проходит в Республике Татарстан.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100