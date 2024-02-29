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Татарстан поможет Лисичанску провести общегородской субботник
Татарстан снабдил жилищно-коммунальное хозяйство Лисичанска инвентарем и оборудованием необходимым для благоустройства территорий. Гуманитарные конвои доставили в город лопаты, метлы, грабли, бензопилы, спецодежду и пр. Это позволило сотрудникам местных ЖЭКов приступить к уборке внутридворовых территорий.
В преддверии весны мини-субботники проводятся во всех микрорайонах Лисичанска – коммунальщики убирают опавшие листья, сухостой и накопившийся за зиму мусор.
Как только установится сухая и теплая погода, местные власти планируют объявить общегородскую акцию на примере санитарно-экологического двухмесячника, который ежегодно проходит в Республике Татарстан.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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