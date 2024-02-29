Татарстан поможет Лисичанску провести общегородской субботник

Татарстан снабдил жилищно-коммунальное хозяйство Лисичанска инвентарем и оборудованием необходимым для благоустройства территорий. Гуманитарные конвои доставили в город лопаты, метлы, грабли, бензопилы, спецодежду и пр. Это позволило сотрудникам местных ЖЭКов приступить к уборке внутридворовых территорий.

Фото: © «Татар-информ»

В преддверии весны мини-субботники проводятся во всех микрорайонах Лисичанска – коммунальщики убирают опавшие листья, сухостой и накопившийся за зиму мусор.

Как только установится сухая и теплая погода, местные власти планируют объявить общегородскую акцию на примере санитарно-экологического двухмесячника, который ежегодно проходит в Республике Татарстан.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.