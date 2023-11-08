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Татарстан помогает жителям Лисичанска, страдающим сахарным диабетом
Волонтеры из Татарстана помогли управлению здравоохранения Лисичанска. Активисты инициативной группы «От сердца для победы» доставили в подшефный город инсулин.
Эти лекарства необходимы людям, страдающим диабетом, прибыли в специальном термо-контейнере и были переданы главврачу Лисичанска Елене Олексюк.
«Мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать наш подшефный город. Татарстан своих не бросает», – отметил представитель инициативной группы «От сердца для победы» Олег Акимов.
Татарстан начал поддерживать здравоохранение Лисичанска с момента подписания соглашения о сотрудничестве. Практически сразу же после освобождения города от украинских националистов в него прибыла передвижная поликлиника для медицинского обследования населения.
Всего же с гуманитарной миссией в Лисичанске уже побывали более сотни татарстанских врачей, которые, в том числе, провели диспансеризацию детей и подростков и больше половины взрослого населения.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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