ЛНР и Татарстан 12 сентября 2025 14:33

Татарстан помогает восстановить теплоснабжение центра для детей-инвалидов в Рубежном

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефном Татарстану Рубежном идут работы по запуску системы отопления в центре для детей с инвалидностью «Возрождение». Республика взяла объект под шефство, объединила усилия газовиков и тепловиков, оказала помощь в разработке проекта и организации работ. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные Татарстану города ЛНР.

Уже выполнены проектные решения, установлен узел учета на газопроводе, внутри здания смонтированы газовый котел и счетчик. В ближайшие недели специалисты из Татарстана проведут пусконаладочные работы и завершат монтажные работы.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Мы чувствуем постоянное внимание и поддержку со стороны Татарстана. Отдельные слова благодарности – вице премьеру РТ Фанилю Аглиуллину. Благодаря его помощи и вовлечению к нашему делу подключаются многие неравнодушные жители республики, и вместе с ними мы продвигаемся к решению вопроса отопления центра», – отметила руководитель центра «Возрождение» Рубежного Татьяна Индина.

Работы продолжаются, и уже в ближайшее время в центре «Возрождение» будет обеспечено стабильное теплоснабжение.

#ЛНР и Татарстан #Фаниль Аглиуллин #Рубежное
