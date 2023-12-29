Татарстан помогает создать в Лисичанске и Рубежном партийные организации «Единой России»

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

В подшефных городах Татарстана — Лисичанске и Рубежном — создаются местные организации «Единой России». Активное содействие в этом оказывают и представители татарстанского отделения партии, рассказал руководитель регионального исполкома Марат Самигуллин.

«В Лисичанске и Рубежном по итогам сентябрьских выборов были сформированы местные советы депутатов. Руководителем первичного отделения партии в Лисичанске стал глава волонтерского центра Андрей Семченко. Это молодой парень, который помогал открывать первый волонтерский центр „Единой России“ в городе. Настолько он себя проявил, что народ Лисичанска, а на сегодняшний день там проживают около 40 тысяч человек, доверили ему возглавить совет народных депутатов. Так как фактически все органы власти там формируются с нуля, мы к нему закрепили замглавы Апастовского района Ленара Хантемирова, и он в постоянном режиме помогает им налаживать работу совета», — поделился Марат Самигуллин на предновогоднем заседании регионального отделения «Единой России» с представителями СМИ.

Он отметил, что татарстанское отделение оказывает создаваемым партийным организациям методическую и материальную помощь для начала полноценной работы.

«В Лисичанске мы помогли подготовить помещение под исполком, оснастить его мебелью, системой видео-конференц-связи. Офис действует уже больше полугода. То же самое — в Рубежном. Буквально вчера команда из Апастовского района закончила ремонт общей стоимостью 5 миллионов рублей, помещения под офис партии. Также мы поможем оснастить офис мебелью», - заключил Самигуллин.