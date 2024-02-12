Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан помогает Лисичанску бороться с грызунами
При поддержке Республики Татарстан в Лисичанске завершена дератизация жилого сектора и социальных объектов.
Работа проводилась в комплексе и состояла из двух этапов. В результате местная бригада специалистов обработала от грызунов 520 многоквартирных домов и десятки социальных объектов – больницы, школы и детские сады.
На этом профилактические меры по уничтожению мышей в Лисичанске не завершены. Также при поддержке шефа-региона в городе организована работа по обработке территорий по поступающим заявкам. К этому процессу присоединились коммунальные службы, которые координируют процесс взаимодействия бригады дератизиторов с населением.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»