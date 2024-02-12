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ЛНР и Татарстан 12 февраля 2024 11:40

Татарстан помогает Лисичанску бороться с грызунами

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При поддержке Республики Татарстан в Лисичанске завершена дератизация жилого сектора и социальных объектов.

Фото: © «Татар-информ»

Работа проводилась в комплексе и состояла из двух этапов. В результате местная бригада специалистов обработала от грызунов 520 многоквартирных домов и десятки социальных объектов – больницы, школы и детские сады.

На этом профилактические меры по уничтожению мышей в Лисичанске не завершены. Также при поддержке шефа-региона в городе организована работа по обработке территорий по поступающим заявкам. К этому процессу присоединились коммунальные службы, которые координируют процесс взаимодействия бригады дератизиторов с населением.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан
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