Татарстан помогает лисичанам восстановить больницу, которая пострадала после обстрела ВСУ

В Лисичанской больнице начались работы по масштабному восстановлению учреждения, пострадавшему в результате обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Фото: t.me/mz_pashchenko

В марте 2023 года медучреждение серьезно пострадало после обстрела со стороны украинских формирований. В нее попал реактивный снаряд. В результате больница осталась без остекления, а в терапевтическом корпусе были повреждены перекрытия и крыша.

Сегодня благодаря поддержке РФ и курирующему шефу-региону Республике Татарстан, в ЛЦГМБ начали капитальный ремонт.

Фото: t.me/mz_pashchenko

Министр отметила, что работы начаты с кровли — специалисты из Татарстана уже заменили поврежденные плиты. Восстановительные работы планируют завершить в 2024 году.