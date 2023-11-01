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Татарстан помогает лисичанам восстановить больницу, которая пострадала после обстрела ВСУ
В Лисичанской больнице начались работы по масштабному восстановлению учреждения, пострадавшему в результате обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
В марте 2023 года медучреждение серьезно пострадало после обстрела со стороны украинских формирований. В нее попал реактивный снаряд. В результате больница осталась без остекления, а в терапевтическом корпусе были повреждены перекрытия и крыша.
Сегодня благодаря поддержке РФ и курирующему шефу-региону Республике Татарстан, в ЛЦГМБ начали капитальный ремонт.
Министр отметила, что работы начаты с кровли — специалисты из Татарстана уже заменили поврежденные плиты. Восстановительные работы планируют завершить в 2024 году.
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