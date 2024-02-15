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Татарстан помог «Водоканалу» Лисичанска подать воду в центр города
Аварийная бригада из Татарстана меньше чем за месяц смогла выполнить объем работ, позволяющий местному «Водоканалу» подать воду в сотни частных домовладений центральной части города.
Как рассказал инженерно-технический работник АО «Казэнерго» Николай Айдов, этому предшествовала ликвидация 17 крупных порывов и установка запорной арматуры в главной камере водонасосной станции.
Сейчас казанские специалисты меняют аварийный участок главного водовода одного из густонаселённых жилых кварталов Лисичанска.
Напомним, специалисты АО «Казэнерго» прибыли в Лисичанск в середине января, сменив своих коллег, в канун новогодних праздников направленных в Луганскую народную республику зеленодольским «Водоканалом».
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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