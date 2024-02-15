Татарстан помог «Водоканалу» Лисичанска подать воду в центр города

Аварийная бригада из Татарстана меньше чем за месяц смогла выполнить объем работ, позволяющий местному «Водоканалу» подать воду в сотни частных домовладений центральной части города.

Как рассказал инженерно-технический работник АО «Казэнерго» Николай Айдов, этому предшествовала ликвидация 17 крупных порывов и установка запорной арматуры в главной камере водонасосной станции.

Фото: © «Татар-информ»

Сейчас казанские специалисты меняют аварийный участок главного водовода одного из густонаселённых жилых кварталов Лисичанска.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, специалисты АО «Казэнерго» прибыли в Лисичанск в середине января, сменив своих коллег, в канун новогодних праздников направленных в Луганскую народную республику зеленодольским «Водоканалом».

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого