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Татарстан помог Лисичанску подготовить к холодам 50 многоквартирных домов
Татарстан активно помогает Лисичанску и Рубежному готовиться с осенне-зимнему сезону, сообщили в администрации Лисичанска.
Отмечается, что два этих города серьезно пострадали из-за боевых действий. Работы по восстановлению инфраструктуры и коммуникаций очень много.
В администрации отметили, что поддержка республики очень важна и ощутима. Горожане видят, как работают специалисты из Татарстана, надеются на них и очень благодарны за помощь.
Так, в Лисичанске к холодам подготовили уже 50 многоквартирных жилых домов, еще на 16 проводятся работы. В рубежном тоже активно готовятся к зиме, вставляют окна, меняют трубы и батареи.
Кроме того, Татарстан постоянно доставляет жителям подшефных городов сотни тонн гуманитарной помощи.
В администрации Лисичанска выразили благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову, его команде и всем жителям республики.
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