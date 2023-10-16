Татарстан помог Лисичанску подготовить к холодам 50 многоквартирных домов

Татарстан активно помогает Лисичанску и Рубежному готовиться с осенне-зимнему сезону, сообщили в администрации Лисичанска.

Отмечается, что два этих города серьезно пострадали из-за боевых действий. Работы по восстановлению инфраструктуры и коммуникаций очень много.

В администрации отметили, что поддержка республики очень важна и ощутима. Горожане видят, как работают специалисты из Татарстана, надеются на них и очень благодарны за помощь.

Так, в Лисичанске к холодам подготовили уже 50 многоквартирных жилых домов, еще на 16 проводятся работы. В рубежном тоже активно готовятся к зиме, вставляют окна, меняют трубы и батареи.

Кроме того, Татарстан постоянно доставляет жителям подшефных городов сотни тонн гуманитарной помощи.

В администрации Лисичанска выразили благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову, его команде и всем жителям республики.