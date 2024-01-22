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Татарстан помог Лисичанску избавиться от нашествия грызунов
Республика Татарстан оказала помощь подшефному Лисичанску в борьбе с нашествием грызунов. Мыши в буквальном смысле оккупировали многоквартирные дома и частный жилой сектор города, на что в местную администрацию поступали многочисленные жалобы от населения.
Для устранения проблемы руководством Татарстана было принято решение о выделении средств на закупку ядохимикатов и проведению комплексных мер по уничтожению грызунов.
Бригада дератизиторов создана из лисичанских специалистов. Таким образом оплачиваемой работой обеспечено семь человек. На данный момент ими уже завершен первый и начат повторный этап обработки жилого сектора.
Как сообщают в администрации Лисичанска, благодаря профилактическим мерам организованным Республикой Татарстан, количество жалоб от населения на наличие мышей и крыс в жилых домах заметно сократилось.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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