Татарстан помог Лисичанску избавиться от нашествия грызунов

Республика Татарстан оказала помощь подшефному Лисичанску в борьбе с нашествием грызунов. Мыши в буквальном смысле оккупировали многоквартирные дома и частный жилой сектор города, на что в местную администрацию поступали многочисленные жалобы от населения.

Для устранения проблемы руководством Татарстана было принято решение о выделении средств на закупку ядохимикатов и проведению комплексных мер по уничтожению грызунов.

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Бригада дератизиторов создана из лисичанских специалистов. Таким образом оплачиваемой работой обеспечено семь человек. На данный момент ими уже завершен первый и начат повторный этап обработки жилого сектора.

Как сообщают в администрации Лисичанска, благодаря профилактическим мерам организованным Республикой Татарстан, количество жалоб от населения на наличие мышей и крыс в жилых домах заметно сократилось.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого