Татарстан получит заем на 12 млрд рублей для строительства системы канализации

Татарстан получит кредит в размере 12,3 млрд рублей на возведение систем канализации и водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства со ссылкой на заседание правкомиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

«На заседании также была рассмотрена заявка Республики Татарстан на получение займа из Фонда ЖКХ. Региону одобрен заем в размере 12,3 млрд рублей для строительства канализационных систем и систем водоснабжения», — отмечается в тексте.

В общей сложности в шесть регионов России — помимо Татарстана, это Московская, Пензенская, Калужская, Тамбовская и Сахалинская области — будет направлено 16,3 млрд рублей бюджетных кредитов, которые предоставляются по правительственной программе «Инфраструктурное меню».