Татарстан получит свыше 1,3 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

Правительство России направило дополнительные 58,5 млрд рублей на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Более 1,3 млрд из них выделено Татарстану, говорится в распоряжении Кабмина.

Средства выделяются из резервного фонда и будут распределены между 85 субъектами Федерации.

«Решение связано с тем, что, по прогнозу Минэкономразвития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, потребовалось дополнительное финансирование», — отмечается в сообщении.