Татарстан получит средства на ускоренное расселение аварийного жилья

Татарстан станет одним из восьми регионов России, которые получат дополнительные средства на досрочное завершение программы по расселению аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить более 13 млрд рублей на ускоренное переселение россиян из аварийного жилья. Соответствующие заявки были получены от 23 регионов.

«<…> на данный момент осуществляется подготовка решения о выделении порядка 5,9 млрд рублей, которые также будут направлены на ускоренную реализацию программы. Эти средства позволят досрочно завершить программу еще в восьми субъектах Российской Федерации», — пояснили в фонде.

Помимо Татарстана в число регионов, которые получат дополнительное финансирование на ускоренное расселение, вошли республики Башкортостан, Карелия и Северная Осетия — Алания, Хабаровский край, Кемеровская и Новосибирская области. В целом уже одобрены заявки от 28 регионов по механизму сверхлимитной финансовой поддержки.

В России по национальному проекту «Жилье и городская среда» действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. Выделение дополнительных средств позволит «на два года раньше переселить граждан из домов, признанных непригодными для проживания», пояснили в фонде.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго этапа съезда «Единой России» предложил запустить новую программу по расселению жилья, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Она должна обойтись примерно в 45 млрд рублей.