Татарстан получит средства на опережающее развитие сельских территориий

Правительство РФ в 2023 году в опережающем порядке выделит 4,6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий. Дополнительные средства получит Республика Татарстан и еще 32 региона России. Это следует из распоряжения Премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на сайте кабинета.

Отмечается, что эти средства должны были быть выделены в 2024 году, но будут направлены уже сейчас, чтобы ускорить реализацию проектов. Помимо Татарстана субсидии также получат республики Бурятия и Удмуртия, Архангельская, Владимирская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Сахалинская и Ярославская области, другие регионы.

В общей сложности Татарстан получит более 2 млрд 512 млн рублей — свыше 1 млрд 354 млн в 2023 году и 1 млрд 158 млн в 2024-м.

В плане по развитию сел предусмотрено строительство и обновлении домов культуры, коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений в 23 селах, где проживают в общей сложности свыше 88 тыс. человек.

Кроме того, планируется приобрести или построить в регионах более 400 домов для граждан, которым необходимо улучшить жилищные условия. В рамках проектов компактной жилищной застройки будет проложено 11,2 километра сетей газоснабжения, 14,7 километра сетей водоснабжения, 9,9 километра сетей электроснабжения и более 26 километров дорог.