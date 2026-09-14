Татарстан получит средства из бюджета РФ на привлечение медработников в села

Татарстан и еще 17 регионов получат средства из федерального бюджета на привлечение медработников в сельскую местность. Распоряжение о выделении 303 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги направят на компенсационные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Участвующие в них специалисты получают от 500 тыс. до 2 млн рублей компенсационных выплат за трудоустройство в сельских регионах.

«Это позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов и удаленных поселков около 500 медиков – как врачей, так и фельдшеров, медсестер, акушерок. Повысится качество и доступность помощи для жителей этих территорий», – отметил Мишустин.