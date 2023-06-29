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Татарстан получит почти 8,5 млн рублей на развитие волонтерства
Татарстан получит на развитие добровольческого движения почти 8,5 млн рублей. Республика уже в пятый раз стала одним из победителей федерального конкурса «Регион добрых дел», сообщили в Минмолодежи РТ.
«Мы гордимся, что деятельность добровольчества в Татарстане — одна из лучших в стране. Это показывает и конкурс „Регион добрых дел“, где регулярно наша республика оказывается в числе победителей и получает дополнительное финансирование на федеральном уровне. Эти средства помогут развитию волонтерства в регионе и позволят привлечь к этой работе ещё больше молодых людей», — прокомментировал достигнутый результат министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Средства будут направлены на реализацию в 2024 году комплексной программы развития добровольчества на территории Татарстана, а также на реализацию проектов, признанных победителями по итогам всероссийского этапа конкурса.
Согласно регламенту конкурса, республика защитила свою заявку по двум блокам: «Развитие инфраструктуры» и «Поддержка региональных проектов».
Ранее Татарстан уже четырежды становился «Регионом добрых дел», это происходило в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Благодаря этому на реализацию лучших региональных практик в сфере добровольчества республике удалось привлечь около 33 млн рублей.
Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Российским центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
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