Татарстан получит почти 530 млн рублей на модернизацию объектов АПК

Татарстан получит более 529,4 млн рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В общей сложности в 10 регионов будет направлено более 1 млрд рублей, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Помимо Татарстана, средства получат Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области.