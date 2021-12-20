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Сельское хозяйство
20 декабря 2021  09:24

Татарстан получит почти 530 млн рублей на модернизацию объектов АПК

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Татарстан получит более 529,4 млн рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В общей сложности в 10 регионов будет направлено более 1 млрд рублей, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Помимо Татарстана, средства получат Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области.

#агропромышленный комплекс #строительство #Правительство
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