Татарстан получит почти 300 млрд рублей из федерального бюджета за три года

В республиканский бюджет в ближайшие три года ожидается поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и федеральных фондов. Об этом сообщает Министерство финансов РТ.

В 2026 году объем таких поступлений прогнозируется на уровне 92,9 млрд рублей. Из этой суммы 79,9 млрд рублей составят субсидии, 9,1 млрд рублей – субвенции, 3,9 млрд рублей – иные межбюджетные трансферты. Кроме того, ожидаются поступления из федеральных фондов в размере 5,0 млн рублей.

В 2027 году объем межбюджетных трансфертов планируется на уровне 95 млрд рублей, включая 81,8 млрд рублей субсидий, 9,2 млрд рублей субвенций и 4,0 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов.

В 2028 году поступления из федерального бюджета и федеральных фондов, согласно прогнозу, достигнут 103,5 млрд рублей. В структуре трансфертов предусмотрены субсидии в объеме 90 млрд рублей, субвенции – 9,6 млрд рублей, иные межбюджетные трансферты – 3,9 млрд рублей.

На данный момент все соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2026-2028 годы с федеральными органами исполнительной власти уже заключены.