Татарстан получит почти 2,9 млрд рублей на компенсации льготникам расходов на ЖКУ

Правительство России выделило дополнительное финансирование на меры социальной поддержки граждан для оплаты ЖКУ. Таким образом, регионы получат в этом году свыше 105 млрд рублей с учетом изменений, сообщается в распоряжении Кабмина.

На выплаты татарстанцам в бюджете предусмотрено 2,89 млрд рублей. На льготы смогут претендовать инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от воздействия радиации и при техногенных катастрофах.

«Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета», — отмечается в пояснительной записке.