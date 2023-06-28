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Общество 28 июня 2023 10:15

Татарстан получит почти 2,9 млрд рублей на компенсации льготникам расходов на ЖКУ

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Правительство России выделило дополнительное финансирование на меры социальной поддержки граждан для оплаты ЖКУ. Таким образом, регионы получат в этом году свыше 105 млрд рублей с учетом изменений, сообщается в распоряжении Кабмина.

На выплаты татарстанцам в бюджете предусмотрено 2,89 млрд рублей. На льготы смогут претендовать инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от воздействия радиации и при техногенных катастрофах.

«Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета», — отмечается в пояснительной записке.

#Правительство #льготники #оплата жку
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