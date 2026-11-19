Татарстану одобрено около 6 млрд рублей на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для создания кластера биотехнологических проектов «Зеленая Долина». Средства выделены в рамках второго этапа конкурсного отбора казначейских инфраструктурных кредитов, сообщается на портале Фонда развития территорий.

Согласно полученной информации, Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявки 22 регионов на казначейские инфраструктурные кредиты: на 2028–2030 годы на 23 проекта выделено 88,22 млрд рублей. Всего за время действия механизма одобрено финансирование 322 проектов в 85 регионах на 581,22 млрд рублей.

«Национальный проект «Инфраструктура для жизни» предполагает комплексное обновление населенных пунктов. Строительство жилья должно сопровождаться своевременным созданием и обновлением необходимой для комфортной жизни инфраструктуры. По поручению Президента для таких целей действует механизм инфраструктурных кредитов. Это долгосрочная поддержка регионов на льготных условиях – под 3% годовых на 15 лет. Инструмент уже доказал свою эффективность и востребованность», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, средства направляются на развитие коммунальной, транспортной, энергетической, туристической и производственной инфраструктуры – от сетей водо- и теплоснабжения, дорог и электроподстанций до обустройства индустриальных парков и особых экономических зон.

Механизмы предоставления инфраструктурных бюджетных, специальных казначейских и казначейских инфраструктурных кредитов демонстрируют ощутимые результаты для строительства инфраструктуры в российских регионах. С начала действия программ работы завершены по более чем 1 тыс. объектов и мероприятий, а также поставлено 8 447 единиц транспорта.

«Действующие механизмы оказывают благотворное влияние на развитие регионов главным образом через стимулирование экономического роста, улучшение качества жизни населения и повышение градостроительного потенциала. Благодаря федеральному финансированию построено 48,5 млн кв. м жилья, создано более 240 тыс. новых рабочих мест, а также привлечено порядка 5,4 трлн рублей внебюджетных инвестиций в экономику регионов», – отметил Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Оператором программы инфраструктурных кредитов выступает Фонд развития территорий, который сопровождает проекты от подготовки заявок до завершения работ.