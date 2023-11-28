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Татарстан получит из федерального бюджета более 67 млрд рублей
В этом году Татарстан получит из федерального бюджета межбюджетные трансферты в сумме более 67 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».
«За десять месяцев расходы за счет федеральных средств составили 61,4 млрд рублей, или 91% от годового плана», – рассказала спикер.
Герасимова уточнила, что федеральные средства были направлены на дорожную деятельность – 14,9 млрд рублей, возмещение затрат по реконструкции объектов индустриальных парков – 14,6 млрд рублей, господдержку села – 4,5 млрд рублей, модернизацию в школьном образовании – 2,4 млрд рублей, оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан — 1,9 млрд рублей.
Кроме того, финансирование пошло на модернизацию первичного звена здравоохранения — 1,7 млрд рублей, ежемесячные выплаты на детей – 1,7 млрд рублей, ликвидацию накопленных объектов, представляющих экологическую угрозу Волге, – 1,6 млрд рублей, ежемесячное вознаграждение за классное руководство – 1,5 млрд рублей.
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