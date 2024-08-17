Татарстан получит федеральные средства на ремонт двух районных театров

Татарстан получит дополнительное финансирование на проведение капитального ремонта в Атнинском и Альметьевском татарских государственных театрах. Распоряжения о перераспределении средств подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Субсидии в 2024 году также получат Калмыкия, Удмутрия и Чувашия. Для РТ ее объем в целом составит более 162 млн рублей. Ожидается, что благодаря ремонту культурных учреждений удастся повысить их посещаемость и туристическую привлекательность.

«Всего на модернизацию региональных и муниципальных театров и музеев в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено более 1,8 млрд рублей. Работа ведётся в рамках национального проекта „Культура“», — говорится в сообщении.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.