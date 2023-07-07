Татарстан получит еще 76 млн рублей на инфраструктуру в новых жилых районах

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Татарстан получит еще 76 млн рублей на строительство инфраструктуры в новых жилых районах. Дополнительные средства выделяются на 2023 и 2024 годы, следует из распоряжения Правительства России.

Напомним, что по ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» РТ получит более 6,5 млрд рублей субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Из них более 1,1 млрд — в 2023 году и почти 5,4 млрд — годом позднее.

Помимо Татарстана, дополнительные средства получат Бурятия, Марий Эл и Татарстан, Краснодарский край, Новгородская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Челябинская области. В сумме им направят 1,3 млрд рублей.

С учетом изменений размер субсидий, выделенных всем регионам на программы развития жилищного строительства в 2023 году, составит 22,8 млрд рублей, а в 2024-м — 34,6 млрд рублей.