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Татарстан получит еще 393 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры
В 2023 году Татарстан получит еще 393,591 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Финансирование поступит за счет перераспределения средств по программе, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
По нескольким программам субсидии получат 12 регионов. В сумме это свыше 2,5 млрд рублей.
Так, 872 млн рублей направят Амурской, Архангельской, Калининградской областям на приведение дорог и инфраструктуры в нормативное состояние.
Также дополнительные средства на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, помимо Татарстана, получат Адыгея и Камчатка.
На финансирование дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения средства выделены Белгородской, Смоленской, Магаданской, Ярославской областям, Тыве и Приморскому краю.
«Сегодняшнее решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнеров из смежных отраслей, ускорит развитие регионов, улучшит связанность наших территорий и, самое главное, позволит людям ездить комфортно и безопасно», — подчеркнул Премьер-министр России Михаил Мишустин.
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