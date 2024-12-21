news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 21 декабря 2024 11:56

Татарстан получит дополнительные средства на инфраструктуру в новых жилых районах

Скопировать ссылку

Татарстан оказался в числе шести регионов, которые получат дополнительные средства на создание инфраструктуры в новых жилых районах. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Точные суммы, которые выделят для республике, пока неизвестны, однако в целом между субъектами распределят 787 млн рублей. Помимо РТ, средства получат Волгоградская, Новгородская, Нижегородская и Челябинская области, а также Чечня. Финансирование направят на строительство дорог, коммунальной инфраструктуры, а также технологическое присоединение новых зданий к коммуникациям.

В целом в 2024 году в бюджете предусмотрено свыше 30 млрд рублей на стимулирование программ строительства жилья. Меры принимаются в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», госпрограммы «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

#нацпроекты #национальные проекты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100