Татарстан получит дополнительные средства на инфраструктуру в новых жилых районах

Татарстан оказался в числе шести регионов, которые получат дополнительные средства на создание инфраструктуры в новых жилых районах. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Точные суммы, которые выделят для республике, пока неизвестны, однако в целом между субъектами распределят 787 млн рублей. Помимо РТ, средства получат Волгоградская, Новгородская, Нижегородская и Челябинская области, а также Чечня. Финансирование направят на строительство дорог, коммунальной инфраструктуры, а также технологическое присоединение новых зданий к коммуникациям.

В целом в 2024 году в бюджете предусмотрено свыше 30 млрд рублей на стимулирование программ строительства жилья. Меры принимаются в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», госпрограммы «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».