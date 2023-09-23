Татарстан получит более 88 млн рублей на мелиорацию земель

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В 2023 году Татарстан получит 88,3 млн рублей на мелиорацию земель сельхозназначения. Субсидия увеличена более чем на 32 млн рублей, следует из распоряжения Правительства России.

В общей сложности дополнительное финансирование превысило 535 млн рублей. Его передадут в бюджеты 26 регионов.

Средства направлены на мелиоративные мероприятия, в частности возведение и ремонт оросительных и осушительных систем, гидротехнических сооружений и расчистку земель от растительности. Благодаря этому увеличится фонд земель сельхозназначения в регионах, что важно в рамках обеспечения продовольственной безопасности России.

Согласно второму распоряжению, республика получит 46,1 млн рублей накультуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия и известкование кислых почв на пашне.