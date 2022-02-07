Татарстан получит более 800 млн рублей на установку интеллектуальных транспортных систем

Правительство России выделит Татарстану в 2022-2023 годах 825,7 млн рублей на развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС), сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития республики.

В этом году из федерального бюджета на создание ИТС в Татарстане направят 385,3 млн рублей, в следующем – 440,4 млн рублей.

В сообщении Правительства РФ отмечается, что ИТС позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и, как результат, повысить безопасность на дорогах.

В целом в 2022 году на внедрение интеллектуальных транспортных систем будет направлено 7,4 млрд рублей. Соглашения о предоставлении трансфертов заключены с 42 регионами.

«Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за значительного роста трафика в городах потребовались новые решения для безопасности и комфорта людей», – говорится в информации Правительства России.

В рамках программы в России создаются и модернизируются центры управления дорожным движением, устанавливаются детекторы транспортного потока, камеры видеонаблюдения, «умные» светофоры и остановки, а также метеостанции.