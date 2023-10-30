Татарстан получит более 80 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

Татарстан получит почти 81 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом. Средства предусмотрены на оснащение сельских больниц, строительство либо модернизацию региональных эндокринологических центров в 2023 году. Об этом говорится в распоряжениях Правительства России.

Из выделенных средств более 22 млн рублей пойдет на оснащение медицинских организаций в сельской местности — центральных, районных и участковых больниц — оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с этим заболеванием.

Еще 58,6 млн рублей выделены на создание, развитие и оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.

В общей сложности на работу в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» направлено более 3,6 млрд рублей. Финансирование направят практически во все регионы страны.