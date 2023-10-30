Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан получит более 80 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом
Татарстан получит почти 81 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом. Средства предусмотрены на оснащение сельских больниц, строительство либо модернизацию региональных эндокринологических центров в 2023 году. Об этом говорится в распоряжениях Правительства России.
Из выделенных средств более 22 млн рублей пойдет на оснащение медицинских организаций в сельской местности — центральных, районных и участковых больниц — оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с этим заболеванием.
Еще 58,6 млн рублей выделены на создание, развитие и оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.
В общей сложности на работу в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» направлено более 3,6 млрд рублей. Финансирование направят практически во все регионы страны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»