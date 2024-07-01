Татарстан получит более 6 млн рублей на развитие волонтерства

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Татарстан шестой год подряд входит в число победителей федерального конкурса «Регион добрых дел», организованного Росмолодежью. В этом году республика получит на развитие добровольческого движения более 6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«На сегодняшний день в Татарстане насчитывается более 182 тыс. волонтеров, функционируют 22 Добро.центра, ведут свою деятельность 12 волонтерских направлений. Мы гордимся, что деятельность добровольчества в Татарстане — одна из лучших в стране. Результаты федерального конкурса этому подтверждение», — прокомментировал успехи республики глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Благодаря этой победе будет привлечено дополнительное финансирование, что позволит задействовать в этом направлении еще больше волонтеров, добавил министр.

В 2025 году средства будут направлены на усиление регионального проекта по развитию добровольчества в составе государственной программы развития молодежной политики в РТ.

За пять лет конкурса, с 2019 по 2024 год, на реализацию лучших региональных практик в сфере добровольчества в Татарстане было привлечено более 40 млн рублей. «Регион добрых дел» проходит в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.