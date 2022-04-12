Татарстан получит более 55 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий

Правительство направит более 3,7 млрд рублей на модернизацию промпредприятий в регионах России. 55,3 млн рублей, в частности, получит Республика Татарстан, сообщает пресс-служба Кабмина.

В общей сложности средства направят 54 регионам, которые стали победителями конкурсного отбора программ развития промышленности.

«Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, идет о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Обязательным условием является создание рабочих мест, также в модернизацию производства должны вложиться частные инвесторы. Выделенные средства позволят уменьшить затраты на обновление мощностей и повысить конкурентоспособность региональных предприятий.