Татарстан получит более 400 современных автобусов для городских и пригородных маршрутов

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В ближайшее время Татарстан получит более 400 современных комфортабельных автобусов для городских и пригородных маршрутов. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ.

«Важное направление — развитие общественного транспорта. Благодаря поддержке руководства страны появилась возможность обновления подвижного состава. Это специальные казначейские кредиты и программы ГТЛК», — сказал руководитель республики.

Новые автобусы получат Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Елабуга, Бугульма, Лениногорск, Заинск, Азнакаево, Мензелинск, Нурлат и Бавлы, отметил Минниханов.

Он поручил Миндортрансу РТ совместно с муниципалитетами обеспечить эффективное использование автобусов на маршрутах.

Раис Татарстана также рассказал о крупных федеральных инфраструктурных проектах, которые реализуются в республике по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Так, уже в декабре этого года будет запущено движение по трассе М12 и новому трехкилометровому мосту через Волгу, который обеспечит южный обход Казани.

Кроме того, строится участок трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через реку Каму. В 2024 году планируется завершить строительство дороги Алексеевское — Альметьевск с выводом ее на федеральную трассу Казань — Оренбург.

«Наряду с этим в Татарстане большое внимание уделяется дорогам местного значения. Мы ежегодно строим и ремонтируем не менее 700 километров дорог на сельских территориях. Эту работу мы продолжим», — подчеркнул руководитель республики.