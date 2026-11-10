Татарстан получит более 400 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей

Правительство России выделило Татарстану 401,1 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей, выращивающих озимые зерновые культуры под урожай 2027 года. Средства направят на компенсацию части затрат на агротехнологические работы. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего из резервного фонда Правительства на эти цели направили 13,3 млрд рублей. Наибольший объем финансирования получат Ростовская область – 4,51 млрд рублей, Краснодарский край – 2,14 млрд рублей и Ставропольский край – 2,06 млрд рублей.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстану предусмотрена самая крупная субсидия. Так, Оренбургская область получит 328,1 млн рублей, Нижегородская – 271,1 млн рублей, Самарская – 268,2 млн рублей. На поддержку аграриев Мордовии направят 235,2 млн рублей, Удмуртии – 48,4 млн рублей, Чувашии – 11,7 млн рублей.

Выделенные средства позволят компенсировать сельхозпроизводителям часть расходов на проведение агротехнологических работ на площади не менее 5,8 млн гектаров. Финансирование направлено на сохранение привлекательности производства озимых зерновых культур.

Минсельхозу России поручено заключить соглашения о предоставлении субсидий с регионами в течение 30 календарных дней после издания распоряжения. До 1 марта 2027 года ведомство должно представить Правительству доклад о целевом и эффективном использовании выделенных средств.