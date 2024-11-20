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Татарстан получит более 30 млн рублей на создание модельных библиотек
Татарстан получит почти 31,6 млн рублей на создание модельных библиотек. Средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщили в Минфине республики.
Работа ведется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального пропространствах посетители могут получить доступ к современным научным и художественным информресурсам, оцифрованным изданиям периодической печати и доступом к интернету.
Отмечается, что в целом Приволжскому федеральному округу на ближайшие годы выделят более 272 млн рублей. Субсидия для Татарстана является самой крупной среди регионов ПФО.
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