Татарстан получит более 210 млн рублей на оказание услуг производственному бизнесу

В 2024 году Татарстан получит 210,5 млн рублей на оказание услуг производственному бизнесу по принципу «одного окна». Изменение внесут в распределение субсидий бюджетам регионов на господдержку МСП и самозанятых в бюджете России. Документ подписан Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Распоряжением 79 регионам страны выделено свыше 1,3 млрд рублей на оказание такой услуги. Она доступна в центрах «Мой бизнес» производственным предприятиям, резидентам промпарков и технопарков. К примеру, благодаря этому предприниматели смогут получить помощь в подготовке обоснования проектов модернизации и технического перевооружения, создания новых производств, в декларировании и сертификации продукции для вывода на новые рынки и других направлениях деятельности.

Центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» начали открываться в России с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроекты реализуются по указу Президента России Владимира Путина.